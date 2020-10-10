Александр Лукашенко встретился с членами Координационного совета и Объединенного штаба в СИЗО КГБ, пишет телеграм-канал «Пул Первого».

На фотографии, опубликованной в телеграм-канале, можно увидеть Лукашенко, экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, которого обвиняют в получении взятки, активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках, члена президиума Координационного совета Лилию Власову, которую обвинили в уклонении от уплаты налогов, директора Pandadoc Дмитрия Рабцевича, которого обвиняют в мошенничестве, политтехнолога Виталия Шклярова, обвиненного в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и еще несколько человек.

Они сидят за овальным столом с цветами, возле каждого, кроме Лукашенко, стоят таблички с именем и фамилией. На руках у нескольких участников встречи белые перчатки.

Как сообщает «Пул Первого», встреча длилась четыре с половиной часа. О чем именно говорили на встрече, неизвестно.

«Цель президента — услышать мнения всех», — пишет телеграм-канал.