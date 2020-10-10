Адвокат смог попасть к блогеру Эдуарду Пальчису на Окрестина

К блогеру Эдуарду Пальчису смог попасть адвокат, написала жена Пальчиса Виктория Щукевич в фейсбук. Она подтвердила, что блогер отбывает 30 суток ареста с 27 сентября. Ранее адвокату отказывали в посещении ссылаясь на коронавирус и на то, что «все кабинеты заняты».

«Он бодр и на здоровье не жалуется. Получил передачу от семьи. Все время с 27 сентября находится на ЦИП, и ему сообщили, что он отбывает там 30 суток. <…> На администрацию ЦИП не жалуется, говорит, что отношение нормальное. Новых протоколов ему подписывать не приносили. И я очень надеюсь, что по истечении 30 суток мой муж выйдет на свободу и все будет хорошо», пишет жена блогера.

Ранее Виктория Щукевич сообщила, что с 27 сентября муж перестал выходить на связь с близкими. Позже блогер нашелся в ЦИП на Окрестина. В разговоре с «Медиазоной» адвокат Мария Колесова-Гудилина уточнила, что информации о том, почему Пальчис находится в ЦИП, у нее нет.