Член Координационного совета и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский уволился с завода

Член Координационного совета и лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский уволился с предприятия, сообщает TUT.by.

Дылевский написал заявление об увольнении «по собственному желанию» и забрал трудовую книжку. На заводе он проработал 12 лет.

В инстаграме сам Дылевский написал, что причиной увольнения стал «шантаж родителями» со стороны руководства предприятия.

В конце августа Дылевского арестовали сначала на 10 суток за «организацию несанкционированной акции», а затем еще на 15 суток за участие в акции 23 августа. Он вышел на свободу 18 сентября.

Обновлено в 12:18. Добавлена информация из инстаграма Данилевского.