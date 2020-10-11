Силовики задержали сотрудницу представительства ООН в Беларуси

10 октября силовики задержали специалистку по коммуникации представительства ООН в Беларуси Анору Лангар, сообщил в фейсбуке председатель экологической организации «Багна» Константин Чикалов. Внимание на это обратил TUT.by.

В 9 утра 10 октября сотрудники в штатском приехали на дачу отца Лангар в 30 километрах от Минска. Однако у них не было с собой повестки, и Лангар отказывалась поехать с ними в отделение милиции. Спустя 3 часа к сотруднице офиса ООН приехал коллега, и они решили все же отправиться в отделение.

Лангар доставили в Первомайское РУВД. Через час у нее дома прошел обыск, но ничего не изъяли. Затем задержанную доставили в ИВС на Окрестина.

Причина задержания Лангар пока неизвестна.