Прокурор Минска: за время протестов в столице возбуждено около 250 уголовных дел

В Минске за время протестных акций, начавшихся после объявления результатов президентских выборов, возбуждено около 250 уголовных дел, а ущерб по ним составил 260 тысяч рублей. По административным статьям в столице привлекли около трех тысяч человек. Об этом прокурор Минска Олег Лаврухин рассказал в эфире телеканала СТВ.

«Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску (к административной ответственности) за весь этот период около трех тысяч человек. Только к административной. Из них две трети, как правило, наказание в виде ареста, а остальные (более тысячи человек) – это административные штрафы по статье 23.34», — сказал Лаврухин.

По словам прокурора Минска, всего в столице за время протестов возбуждено около 250 уголовных дел.

«На сегодня в производстве органов предварительного следствия города Минска находится порядка 250 уголовных дел. Связанных как с участием в массовых беспорядках (это статья 293), так и сопутствующие составы, связанные с оказанием сопротивления работникам милиции, угроза применения насилия в отношении работника милиции. Это дела, которые связаны с остановкой движения общественного транспорта. Вот об этой цифре сегодня возбужденных дел идет речь. На сегодня установлены 275 лиц, которые причастны к совершению данных преступлений», — рассказал Лаврухин.

По его словам, общий ущерб по этим уголовным делам составил около 260 тысяч рублей. При этом прокурор отметил, что указанная сумма — «это то, что установлено на сегодняшний день», и далее она будет расти.

На вопрос ведущего о разборе водомета протестующими, Лаврухин сказал, что такие действия подпадают под статью о насилии против милиционеров.

«По данному факту (это было 4 октября текущего года) возбуждено уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (оказание насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел), поскольку за рулем этой спецмашины находился сотрудник. Он выполнял свои обязанности. Следовательно, действия, которые были произведены (разукомплектования), направленные на препятствие этой деятельности, квалифицируются как насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей. В зависимости от обстоятельств, конечно, меру наказания определяет суд», — сказал Лаврухин