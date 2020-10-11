Двух участников встречи с Лукашенко выпустили из СИЗО

Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения, пишет TUT.by со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 1».

Жена Юрия Воскресенского подтвердила «Радыё Свабода», что ему сменили меру пресечения на домашний арест.

В сюжете передачи «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1», передает TUT.by, Воскресенский сказал, что встреча с Лукашенко хоть и проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.

Бизнесмен добавил, что ему поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».

Дмитрий Рабцевич планирует продолжать заниматься бизнесом, потому что в структуре Парка высоких технологий «созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе».