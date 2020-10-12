Экс-телеведущего Дениса Дудинского оштрафовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии, пишет TUT.by.

Телеведущего судили за то, что 13 августа у здания Белтелерадиокомпании Денис Дудинский «в составе группы граждан» принимал активное участие в «несанкционированном пикетировании». Пел песню «Ветер перемен» и выкрикивал «Выходите к нам». Суд оштрафовал его на 25 базовых величин — 675 рублей.

3 сентября Дудинского уже судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Тогда ему дали десять суток.