МИД не аккредитовал ни одного журналиста «Еврорадио»

МИД Беларуси не выдал аккредитации журналистам «Еврорадио», сообщило само издание в телеграме.

«Еврорадио» пишет, что 12 октября истек срок рассмотрения заявок на временные аккредитации для журналистов. В МИД редакции сообщили, что срок рассмотрения продлен, а соответствующую бумагу «Еврорадио» получит позже.

Журналисты заметили, что в порядке аккредитации журналистов иностранных СМИ не говорится о том, что сроки могут быть продлены.