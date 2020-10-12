Суд оштрафовал журналистов Дмитрия Мицкевича и Евгению Долгую

В суде Партизанского и Октябрьского районов прошли административные процессы в отношении журналистов Евгении Долгой и Дмитрия Мицкевича, им назначен штраф 30 базовых величин, сообщает БАЖ.

Журналиста телеканала «Белсат» Дмитрия Мицкевича задержали 11 октября до начала воскресного марша. В отношении него были составлены протоколы за участие в несанкционированном мероприятии (статья 23.34 КоАП) и неповиновение требованию милиционера (статья 23.4 КоАП).

В пятницу, 10 октября, в Минске за участие в несанкционированной акции (статья 23.34 КоАП) задержали журналистку Евгению Долгую.