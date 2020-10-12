МВД: на протестных акциях 11 октября были задержаны 713 человек

11 октября на протестных акциях по всей стране задержали 713 человек, пишет телеграм-канал пресс-секретаря МВД.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек.

Всего по стране, по данным МВД, количество протестующих составило около 11 тысяч человек.

По информации правозащитного центра «Вясна», 11 октября в Беларуси задержали 619 человек. Список задержанных обновляется.