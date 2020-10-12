11 октября протестующего сбила машина; по версии МВД, он блокировал дорогу, на него составили протокол

Вечером 11 октября в Минске машина сбила протестующего, который блокировал движение на проспекте Дзержинского, пишет телеграм-канал пресс-секретаря МВД.

«Мужчина отделался ушибами и отказался от госпитализации. На него составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», — сообщает министерство.

Личность водителя, который сбил протестующего, устанавливает ГАИ.

Видео, на котором предположительно происходит наезд, опубликовано на ютуб-канале МВД.