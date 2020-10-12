Протестующие блокируют дороги в нескольких районах Минска

Протестующие блокируют дорожное движение в разных районах Минска. TUT.by сообщает о блокировке в районе Грушевки, около ТЦ «Спектр» в Уручье, на улице Тимирязева и в районе Каменной горки.

Позже издание сообщило о блокировке дорог в районе Чижовка, а также о перекрытии Логойского тракта и улицы Калиновского.

Обновлено в 21:47. Добавлена информация о блокировке Логойского тракта, улицы Калиновского и блокировании дороги в Чижовке.