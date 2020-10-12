В Минске и Гродно задерживают журналистов, которые освещают марш пенсионеров

В Гродно задержали журналистов БелаПАН Марину Харевич и Сергея Людкевича, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Они освещали акцию пенсионеров в парке Жилибера, их отвезли в Ленинский РОВД.

В Минске задержали фотографа «Комсомольской правды» Святослава Зоркого, пишет само издание. Он работал на площади Независимости, где проходит марш пенсионеров.

Задержали и фотокорреспондента ТАСС Наталию Федосенко, сообщает агентство.

Обновлено в 15:52. Добавлена информация про задержание Федосенко.