В Минске и Гродно задерживают журналистов, которые освещают марш пенсионеров
В Минске и Гродно задерживают журналистов, которые освещают марш пенсионеров
Преследование журналистов
12 октября 2020, 15:46
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В Гродно задержали журналистов БелаПАН Марину Харевич и Сергея Людкевича, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Они освещали акцию пенсионеров в парке Жилибера, их отвезли в Ленинский РОВД.

В Минске задержали фотографа «Комсомольской правды» Святослава Зоркого, пишет само издание. Он работал на площади Независимости, где проходит марш пенсионеров.

Задержали и фотокорреспондента ТАСС Наталию Федосенко, сообщает агентство.

Обновлено в 15:52. Добавлена информация про задержание Федосенко.

     
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