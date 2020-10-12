Олимпийская чемпионка Надежда Скардино отреагировала на видео с избиением Никиты Домрачева

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино отреагировала на видео, на котором задерживают и избивают брата четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никиту.

Видео задержания Скардино репостнула в сториз в своем Instagram.

«Ненавижу вас, ОМОН! Вы слабовики, а не силовики! И с каждым побитым вы становитесь слабее, превращаетесь в нелюдей! Точнее, вы уже превратились в них», — подписала она видео.

Через какое-то время это видео исчезло из сториз Скардино. В новом посте она написала, что Instagram по какой-то причине удалил ее истории про ОМОН.

«Наверное, Instagram не нравится видео, как бьют ни в чем не повинных людей», — написала она.

Никиту Домрачева задержали 11 октября во время акции протеста в районе Зыбицкой в Минске, этот момент попал на видео, которое опубликовал TUT.by.

Еще одно видео задержания с другого ракурса опубликовало «Еврорадио».

Домрачев рассказал TUT.by, что ехал на велосипеде к маме, никакой символики при себе, по его словам, у него не было. Из РУВД его на скорой доставили в больницу, утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации. Он сообщил TUT.by, будет снимать побои и писать заявление на действия силовиков.

Обновлено в 15:25. Добавлена информация про удаленный пост про ОМОН.