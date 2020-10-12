БАЖ, Пресс‑клуб и ассоциация «Объединенные массмедиа» потребовали прекратить давление на прессу

Белорусская ассоциация журналистов, Пресс-клуб и ассоциация «Объединенные массмедиа» потребовали прекратить давление на прессу. Их совместное заявление опубликовано на сайте БАЖ.

По подсчетам БАЖ, с начала года до 8 мая, когда была объявлена дата выборов, зафиксировано 23 нарушения прав журналистов, а с 9 мая по 12 октября — больше 400. Только задержаний журналистов за этот отрезок зафиксировано больше 230, более 50 раз в отношении журналистов применялась сила при задержании.

«Фиксировались факты пыток после задержания, повреждение или изъятие техники, многих журналистов удерживали под стражей, наказывали административным арестом или штрафами. Три журналистки были ранены резиновыми пулями. Ни один из этих фактов не привел к возбуждению уголовного дела в отношении лиц, виновных в нарушении прав журналистов», — написано в заявлении.

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Особую тревогу у авторов петиции вызывает уголовное дело в отношении главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича и лишение TUT.by статуса СМИ.

БАЖ, Пресс-клуб и ассоциация «Объединенные массмедиа» требуют расследовать все случаи нарушения прав журналистов, виновных — наказать; прекратить произвольные задержания работающих журналистов; освободить блогеров, которые признаны политзаключенными; вернуть TUT.by статус СМИ; остановить уголовное преследование главного редактора «Нашей Нівы» Егора Мартиновича; остановить практику отказа в печати; не блокировать интернет; отказаться от неправомерного внесудебного блокирования сайтов; не мешать работать журналистам иностранных СМИ и фрилансерам.