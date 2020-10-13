Адвокаты: Бабарико не считает встречу с Лукашенко диалогом

Виктор Бабарико сказал, что не считает встречу с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ диалогом — по его мнению, диалог возможен при определенных условиях, первое из которых — освобождение участников встречи из заключения. Об этом TUT.by рассказали его адвокаты Александр Пыльченко, Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский.

По мнению Бабарико, встречу в СИЗО КГБ нельзя назвать диалогом, поскольку диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе. Кроме того, по мнению экс-кандиадата, диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что также невозможно при нахождении человека под стражей. Также Бабарико отметил, что за столом должен быть представлен гораздо более широкий круг представителей гражданского общества. Поэтому, считает он, никаких договоренностей в ходе встречи не достигнуто.

«Виктор Бабарико считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первое из которых — освобождение участников встречи из заключения. Кроме того, Виктор Бабарико подчеркивает, что "мы помним обо всех других политических заключенных", и без их освобождения также невозможно ведение диалога. Позиция Виктора Бабарико по политическим вопросам, несмотря на длительное заключение, не изменилась», — говорят защитники экс-банкира.

Также Бабарико высказался по поводу сказанного Юрием Воскресенским в СМИ. Экс-кандидат сказал, что участники встречи не передавали никому полномочий вести диалог или говорить от их имени. Кроме того, Воскресенский не был членом штаба Бабарико, как и другие координаторы по районам, он не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения, и никогда не получал от Бабарико каких-либо поручений, как и не вел с Бабарико индивидуальных разговоров. Поэтому Воскресенский — неуполномоченное лицо, подытожил экс-кандидат.

10 октября Александр Лукашенко встретился с арестованными в СИЗО КГБ. По сообщению телеграм-канала «Пул Первого», встреча длилась больше четырех часов. На следующий день из СИЗО КГБ выпустили члена инициативной группы Бабарико, бизнесмена Юрию Воскресенского и директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича. Воскресенский рассказал, что ему «поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции».

Ранее адвокат Александр Пыльченко рассказал, что Мария Колесникова отказалась приехать на встречу с Лукашенко в СИЗО КГБ. Причиной отказа, по словам адвоката, стало то, что люди в гражданском, приехавшие к ней в СИЗО, не представились и отказались сообщить куда собираются ее везти.

От адвоката Виктора Мацкевича, представляющего Сергея Тихановского, стали известны другие подробности встречи. Тихановский рассказал, что Лукашенко позволил ему позвонить его жене Светлане Тихановской. Телефонный разговор со Светланой состоялся в присутствии охраны.

«Как пояснил мой подзащитный, при разговоре про конституционную реформу он, Тихановский, сказал, что он и те из присутствующих, кто заинтересован, готовы и могли бы высказать свои предложения, но не в наручниках, находясь в тюрьме, а по доброй воле», — рассказал Виктор Мацкевич.