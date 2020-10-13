СК возбудил уголовное дело о поджоге из‑за загоревшегося дома родственницы милиционера

Следственный комитет возбудил уголовное дело о поджоге по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса из-за дома, горевшего в Молодечненском районе, сообщила пресс-служба ведомства. СК уточняет, что дом принадлежит 46-летней родственнице сотрудника милиции.

«По данным следствия, 11 октября 2020 года около 2 часов 40 минут поступило сообщение о возгорании дома в одной из деревень Молодечненского района, принадлежащего 46-летней женщине. Прибывшими на место сотрудниками МЧС пожар был ликвидирован. В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой зафиксирована следовая картина, изъяты предметы и объекты. Учитывая совокупность полученных в ходе первоначальных следственных действий данных, основной версией является умышленный поджог», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи допрашивают свидетелей, по изъятым объектам назначены комплексная пожарно-техническая, криминалистическая экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов и другие исследования, производство которых осуществляется сотрудниками ГКСЭ, добавляет СК.

Также СК сообщает о возбуждении двух уголовных дел по той же части статьи 218 УК в Гродно. Оба дела объединены в одно производство.

«Схожая ситуация имела место с 1 на 2 октября в Гродненской области. Неизвестные подожгли автомобиль Audi 80, припаркованный возле общежития, а спустя час загорелся строящийся дом. И дом, и автомобиль принадлежали сотруднику милиции Волковысского РОВД», — пишет ведомство.

Ранее в Минске милиция задержала одного из владельцев цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина. Из РУВД его отправили в больницу для оказания медицинской помощи. По словам адвоката, среди травм Хорошина отек внутренних органов, отек мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, у мужчины «полностью отбит весь левый бок». Хорошин сказал адвокату, что его избили при задержании и в РУВД.

«Кричали, говорит, что он якобы разобрал водомет, дачу Балабы поджег и так далее. Но ни по одному официальному документу этот человек в РУВД не числился задержанным. Они сейчас, вполне возможно, появятся. На момент, когда я была в РУВД и уточняла всю информацию, он не был задержан и мне говорили, что он не содержится в Первомайском РУВД», — заявила адвокат.