Дарья Домрачева: бесполезно увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева высказалась в фейсбуке по поводу ситуации в стране.

«Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах…не важно, случайно оказавшихся в "горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет — все одинаковы. Пока, очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку».

Биатлонистка не видит того шага, совершив который, сможет помочь решению проблем в стране. Она призывает все стороны успокоиться и все обсудить.

«А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили." Не в первобытном же веке живем…Люди хотят быть услышанными».

Брата Дарьи Домрачевой Никиту задержали во время протестных акций 11 октября. Видео с его избиением появилось на следующий день. В тот же день на него эмоционально отреагировала олимпийская чемпиона Надежда Скардино.