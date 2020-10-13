Адвокат: задержанный владелец цветочного магазина из РУВД попал в больницу с отеком внутренних органов и мошонки

13 октября задержали одного из владельцев цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина, сообщает TUT.by. Из РУВД его отправили в больницу для оказания медицинской помощи.

Екатерина Хорошина рассказала, как задерживали мужа: «Открыли двери, заломали руки мне и Максиму, положили его на землю. Меня с заломанными за спину руками посадили в машину — стояло два авто на парковке с 6-м регионом. В машине мне сказали опустить голову и не смотреть. Обыскивали нашу машину около 15 минут. Забрали паспорт его, все вещи».

Хорошину завезли за угол, высадили без ключей от машины и телефона, а также сообщили, что мужа повезли в Первомайское РУВД. Девушка нашла его там, однако вскоре его отправили в больницу из-за серьезных травм. В РУВД Екатерине сообщили, что ее муж был задержан в рамках административного процесса по статье 23.34 КоАП.

Адвокат Юлия Леванчук рассказала, что приехала со всеми необходимыми документами в Первомайское РУВД, однако в дежурной части отказывались сообщить местонахождение Хорошина.

По словам адвоката, среди травм Максима отек внутренних органов, отек мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, у мужчины «полностью отбит весь левый бок». Клиент сообщил адвокату, что его били дубинками и ногами при задержании, но там разбили только нос, а основное избиение происходило именно в РУВД.

«Кричали, говорит, что он якобы разобрал водомет, дачу Балабы поджег и так далее. Но ни по одному официальному документу этот человек в РУВД не числился задержанным. Они сейчас, вполне возможно, появятся. На момент, когда я была в РУВД и уточняла всю информацию, он не был задержан и мне говорили, что он не содержится в Первомайском РУВД», — заявила адвокат.

Позже пресс-служба ГУВД Мингорисполкома прокомментировала ситуацию с задержанием Хорошина для Onliner.

«В интернете размещено видео, в котором гражданина помещают в машину скорой помощи. Предварительно можно сообщить, что его доставили в Первомайское РУВД Минска за совершение административного правонарушения. Работники здравоохранения прибыли по вызову сотрудников милиции, которым он сообщил об имеющихся у него заболеваниях», — ответил изданию официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Лашкевич сказал, что информация о причинении травм Хорошину не проверена.

«Молодого человека отвезли в учреждение здравоохранения. В части причинения телесных повреждений, о которых сообщается в некоторых интернет-источниках, информация непроверенная. Гражданин имеет право обратиться в следственные органы с заявлением для проведения проверки в части обстоятельств получения телесных повреждений», — заключил он.

Максим Хорошин — совладелец цветочного магазина «Первый цветной». Как рассказала его супруга, он дарил цветы женщинам во время их акций протеста и сам участвовал в мирных маршах. Видео с его задержанием появилось в фейсбуке у писателя Саши Филипенко.

Обновлено в 18:58. Добавлен комментарий ГУВД Мингорисполкома для Onliner.