Адвокат: Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко в СИЗО КГБ

Марии Колесниковой предлагали поехать на встречу с Александром Лукашенко, но она отказалась, рассказал в эфире на «Эхо Москвы» адвокат Александр Пыльченко. Причиной отказа, по словам адвоката, стало то, что люди в гражданском, приехавшие к ней в СИЗО, не представились и отказались сообщить куда собираются ее везти.

«Оказывается, в пятницу к Марии приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались с ней на эту тему, не хотите ли пообщаться. Мария такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же, вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси полтора суток и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми», — рассказал Пыльченко.

14 октября телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал пост, в котором, ссылаясь на неназванные источники, утверждает, что Марию Колесникову не приглашали на встречу с Лукашенко.

От адвоката Виктора Мацкевича, представляющего Сергея Тихановского, стали известны другие подробности встречи:

«Вошел Лукашенко и начал жать всем руки. Сергей избегает рукопожатий, опасается коронавируса. Он не хотел также, чтобы его снимали на камеру для ТВ. Потом на протяжении пяти часов была беседа с Лукашенко, где в основном говорил он сам. Тихановский все же пытался довести свою позицию, что он находится под стражей по необоснованным обвинениям, и, пользуясь присутствием пресс-секретаря, возмутиться тем, что госСМИ распространяют о нем недостоверную информацию про то, что он работает на РФ, на Запад, про его знакомство со Шкляровым и т. п.»

Узнав, что Сергей не общается с женой, Лукашенко позволил позвонить ей. Телефонный разговор со Светланой состоялся в присутствии охраны.

«Как пояснил мой подзащитный, при разговоре про конституционную реформу он, Тихановский, сказал, что он и те из присутствующих, кто заинтересован, готовы и могли бы высказать свои предложения, но не в наручниках, находясь в тюрьме, а по доброй воле», — рассказал Виктор Мацкевич.

Встреча с Лукашенко в СИЗО КГБ прошла 10 октября. На опубликованных фотографиях можно было увидеть Виктора Бабарико, Юрия Воскресенского, Лилию Власову, Дмитрия Рабцевича, Виталия Шклярова, Максима Знака, Сергея Тихановского. 11 октября бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Обновлено 14 октября в 12:15. Добавлена информация телеграм-канала «Пул Первого».