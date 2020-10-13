МВД опубликовало видео, как в Советское РУВД бросили коктейль Молотова

Ночью 13 октября на территорию Советского РУВД Минска неизвестные бросили три коктейля Молотова. Видео с происшествием появилось в телеграм-канале пресс-службы МВД.

Одна из бутылок попала в служебный автобус. Милиционеры потушили пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «хулиганство» и «незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ».

Ранее Следстенный комитет писал про похожий случай в Барановичах. Вечером 12 октября, неизвестные забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры. В результате было повреждено остекление окна. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Обновлено в 13:08. Следственный комитет возбудил уголовное дело.