Член КС и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский уехал в Польшу в связи с опасениями за свою безопасность

Член Координационного совета и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский уехал в Польшу, пишет TUT.by со ссылкой на пресс-секретаря Координационного совета Антона Родненкова.

По словам Родненкова, Дылевский «был вынужден покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность».

Позже телеграм-канал Nexta опубликовал видео с Дылевским — он говорит, что приехал в Белорусский дом в Варшаве.

«Всем привет. Я нахожусь уже на данную минуту в Варшаве, в Белорусском доме, с ребятами из Nexta. Доехал нормально. Причины — кто-то догадывается, кто-то сам надумает, почему я не в Беларуси, а сейчас здесь. Со мной все хорошо, продолжаем работать, не сдаемся. только вперед, ни шагу назад», — говорит Дылевский в видео.

Ранее в комментарии «Нашай Ніве» он рассказывал, что увез в Варшаву свою семью.

«В один день после смены у завода меня ждали сотрудники КГБ. Они представились, показали "корочки". Мы прошли на собеседование в великолепный темно-синий автобус. Звучали угрозы в сторону моей семьи, не хочу их озвучивать. После этого в целях безопасности пришлось вывезти семью в Польшу, сейчас у них все нормально, им помогает наша диаспора», — сказал Дылевский.

11 октября стало известно, что Сергей Дылевский уволился с завода, где проработал 12 лет. В инстаграме он написал, что причиной увольнения стал «шантаж родителями» со стороны руководства предприятия. В конце августа Дылевского арестовали сначала на 10 суток за «организацию несанкционированной акции», а затем еще на 15 суток за участие в акции 23 августа. Он вышел на свободу 18 сентября.

Обновлено в 17:30. Добавлена информация телеграм-канала Nexta.