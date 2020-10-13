Двух обвиняемых по делу PandaDoc выпустили под подписку о невыезде

Двум обвиняемым по делу PandaDoc — главному бухгалтеру Юлии Шардыко и HR Владиславу Михолапу — изменили меру пресечения на подписку о невыезде, пишет TUT.by. Под стражей остается еще один сотрудник компании — менеджер по продукту Виктор Кувшинов.

Ранее меру пресечения на подписку о невыезде изменили еще одному сотруднику PandaDoc — Дмитрию Рабцевичу. Это произошло на следующий день после встречи Александра Лукашенко с арестованными в СИЗО КГБ.

2 сентября в IT-компании PandaDoc прошли обыски. Четырех сотрудников арестовали по делу о хищении 107 тысяч рублей. Позже им предъявили обвинение по части 4 статьи 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Правозащитники признали сотрудников PandaDoc политзаключенными.

Ранее основатель и руководитель компании Микита Микадо предложил инициативу по финансовой помощи силовикам, которые уйдут со службы. 15 сентября он приостановил проект помощи силовикам, на следующий день CEO Deepdee и один из сооснователей фонда солидарности BYSOL Ярослав Лихачевский сообщил, что продолжит проект Микиты Микадо.