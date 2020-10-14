В Могилеве подожгли машину милиционера

Следственный комитет возбудил уголовное дело после поджога машины милиционера в Могилеве, сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси.

Дело завели по части 1 статьи 218 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее ущерб в значительном размере). Автомобиль подожгли ночью 13 октября.

2 октября в Волковыске подожгли машину и строящийся дом местного милиционера. 11 октября в Молодечненском районе произошел пожар в доме родственницы также сотрудника милиции — в этом случае СК также сообщил об умышленном поджоге.