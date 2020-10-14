В Витебске журналиста «Белсата» арестовали на трое суток и после заседания отвезли на обыск

Журналист «Белсата» из Витебска Дмитрий Казакевич получил трое суток ареста за участие в акции протеста 6 сентября, сообщает «Белсат».

После заседания суда сотрудники уголовного розыска повезли Казакевича домой для обыска. В ходе обыска у журналиста забрали все электронные носители.

Казакевича задержали 6 сентября, когда он возвращался с акции в Витебске. «Люди в гражданском задержали меня в 500 метрах от дома. Продержали в "стакане" Первомайки 8 часов, в 2 часа ночи повезли в ИВС. В 4 часа выпустили. У системы абсолютно нет системы и логики. Но я на свободе», — рассказал тогда Казакевич. Тогда он не сообщал, что его подозревают в каком-либо правонарушении.