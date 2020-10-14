В Гродно задержали местного жителя, распылившего перцовый газ в лицо милиционеру

В Гродно задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают насилии в отношении сотрудника милиции (статья 364 УК) из-за того, что он распылил газ из баллончика в сторону силовика 25 августа во время задержания протестующих у Октябрьского РОВД, сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в телеграм-канале.

«В момент разгона толпы один из участников беспорядков распылил газ из баллончика в лицо правоохранителя, в результате чего тот получил химический ожог глаз», — сказано в сообщении.

Личность подозреваемого оперативники областного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией установили только в октябре. После задержания его отправили в СИЗО.

Сам задержанный рассказал, что распылил перцовый баллончик в сторону людей в штатском, которые повалили одного из протестующих и стали его задерживать.

«Я посчитал своим долгом его защитить и распылил перцовый баллон, достав его из рюкзака, в сторону сотрудников в верхнюю часть туловища», — сказал подозреваемый. После этого он убежал, а затем находился у себя дома, оставался у друзей или в своей машине.

25 августа силовики задержали более 20 сотрудников госкомпании «Гродно Азот» и доставили их в РОВД. После этого у отдела полиции собрались протестующие, которые скандировали «Выпускай». Акция закончилась задержаниями.