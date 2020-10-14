Мать арестованного оппозиционера Павла Северинца сообщила о своем задержании из‑за марша пенсионеров

В Витебске задержали активистку Татьяну Северинец, мать арестованного оппозиционера Павла Северинца, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на БелаПАН.

«Татьяна позвонила мне и рассказала, что ее задержали у подъезда нашего дома, — сообщил агентству муж активистки Константин Северинец. — Татьяну доставили в Первомайский РОВД. По ее словам, задержание связано с тем, что 12 октября она участвовала в марше пенсионеров».

Спустя несколько часов содержания в РОВД, Северинец отправили в изолятор временного содержания дожидаться судебного заседания. «Радыё Свабода» отмечает, что Татьяна Северинец — мать троих детей и бабушка семерых внуков.

Оппозиционный политик Павел Северинец был арестован по уголовному делу о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК) в конце августа. Перед этим с начала июня Северинца пять раз подряд арестовывали на 15 суток по административным делам.

Утром 15 октября Северинец отпустили домой, сообщил «Белсат». У нее поднялось давление, ей вызвали скорую помощь. Врачи сообщили, что Северинец нельзя содержать в СИЗО и ее нужно либо поместить в госпиталь, либо отпустить домой. Северинец не согласилась отправляться в больницу и ее освободили из СИЗО.

Обновлено 15 октября в 10:30. Добавлена информация «Белсата» об освобождении Северинец из СИЗО.