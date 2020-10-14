Суд назначил 10 суток ареста чемпионке Беларуси по тайскому боксу

Суд Центрального района арестовал многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и K-1, трехкратную бронзовую призерку чемпионатов Европы по муай-тай Александру Ситникову на 10 суток, сообщает «Белсат».

Суд признал Ситникову виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП).

Ситникову задержали 13 октября, об этом сообщил в фейсбуке Белорусский фонд спортивной солидарности. Ранее спортсменка высказывалась в поддержку протестующих беларусов.