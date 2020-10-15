Суд оштрафовал баскетболистку Елену Левченко за «участие в несанкционированном мероприятии» 20 сентября

Суд Ленинского района Минска оштрафовал баскетболистку Елену Левченко на 30 базовых величин за «участие в несанкционированном мероприятии» 20 сентября по части 1 статьи 23.34 КоАП, пишет «Радые Свабода».

По сообщению «Радые Свабода», в протоколе указано, что 20 сентября около 15:30 около дома на проспекте Победителей, 11 Левченко нарушила закон о массовых мероприятиях, приняла участие в несанкционированном уличном шествии с целью призыва к проведению новых выборов и несла надпись «Народ — чемпион». Левченко отказалась свидетельствовать против себя.

Издание добавляет, что на заседании адвокат заявлял ходатайство о доработке протокола, поскольку в нем указано, что Левченко «выступала против справедливых выборов».

По сообщению Onliner, на заседании Левченко сказала, что условия содержания на Окрестина небезопасны для ее здоровья.

«Хочу поставить в известность об условиях. Они ставят под угрозу мое состояние здоровья. Изъят матрас и белье. Нет горячей воды. Не водили в душ последние 13 дней. Отключили слив в туалете. Это рассадник бактерий. Однажды не водили гулять 5 дней. Появились вши. Все подрывает мое здоровье. И представляет угрозу ему», — сказала баскетболистка.

16 октября официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич прокомментировал «Комсомольской правде» слова Левченко об условиях содержания в изоляторе на Окрестина.

«Сообщаем, что на самом деле спортсменка преувеличивает ситуацию по поводу содержания на Окрестина. Для всех задержанных предусмотрено трехразовое питание, вода, туалет, постельные принадлежности, туалетная бумага, мыло. Некоторые журналисты были там, и никто не жаловался», — сказал Лашкевич.

По мнению представителя ГУВД, Левченко «скорее всего, была на эмоциях и могла это сказать, так как для нее эти условия действительно являются непривычными».

Ранее утром Левченко не вышла на свободу после 15 суток заключения — ей продлили арест еще на 72 часа. Родителям баскетболистки сказали, что это сделано «по другому эпизоду».

Утром 30 сентября баскетболистку задержали в минском аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию. В тот же день ее арестовали на 15 суток. Левченко судили по статьям 23.34 и 23.4 КоАП.

Процесс над спортсменкой также проходил в суде Ленинского района. Ее судили за участие в несанкционированной акции 27 сентября. Согласно протоколу, около 16:10 на проспекте Машерова она несла плакат «Народ — чемпион». Баскетболистка вины не признавала: «Я гуляла целый день. Я не помню, где я была конкретно в конкретное время».

По информации «Нашай Нівы», обвинение строилось на фотографии в газете «Прессбол» и Инстаграме.

Елена Левченко — беларуская профессиональная баскетболистка. Она — одна из 700 спортсменов, которые подписались под письмом с требованием честных выборов и отставки Александра Лукашенко. Левченко посещала воскресные марши.

Обновлено 17 октября в 00:35. Добавлен комментарий официального представителя ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича по поводу слов Левченко об условиях содержания в изоляторе на Окрестина.