Стачком «Беларуськалия»: еще один шахтер отказался подниматься на поверхность в знак протеста

Мастер-взрывник Александр Курбан приковал себя цепью в шахте «Беларуськалия» и отказался подниматься на поверхность, пишет телеграм-канал стачкома «Беларуськалия» со ссылкой на работников 4 рудоуправления предприятия.

«Сегодня, после ночной смены, приковав себя цепью к металлоконструкциям в месте посадки работников в клеть у ствола №2 на гор.-440м, отказался выезжать на поверхность мастер-взрывник Курбан Александр Иванович. Тем самым он заявил свой протест против преступных действий незаконного руководства страны», — пишет стачком.

К сообщению стачкома прилагаются фотографии открытого письма от имени Курбана. В нем автор требует в том числе отменить решение по увольнению работников, объявивших стачку, а также «довести до высшего руководства страны позицию трудового коллектива» — требование назначить новые президентские выборы, освободить политических заключенных и прекратить избиение мирных граждан.

Около 9.15 стачком сообщил, что Александра Курбана подняли на поверхность.

По информации TUT.by, Курбана отвезли в психоневрологический диспансер, где его осмотрели медики и через некоторое время отпустили. К медучреждению шахтера приехали поддержать участники стачкома. Среди них также был Олег Куделка, который ранее также отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований.

«После рабочей смены я приковал себя цепью к перилам, воспользовался замком, который у меня был. Выбрал безопасное место, где шахтеры ожидают клети для подъема наверх. Я передал через коллег, что останусь здесь, пока не будут выполнены мои требования. За мной спустились пять человек», — рассказал Курбан TUT.by.

Обновлено в 11:48. Добавлена информация TUT.by.