Экс‑ведущего Дмитрия Кохно оштрафовали за отказ выйти из машины в день, когда он должен был находиться в ЦИП

Суд Заводского района Минска оштрафовал экс-ведущего Дмитрия Кохно на 25 базовых величин за неповиновение милиции 11 сентября, пишет TUT.by. Согласно протоколу, Кохно отказался выйти из машины на улице Заславской в Минске и пройти в РУВД — при этом в этот день Кохно должен был отбывать назначенный ему срок ареста в ЦИП.

По сообщению TUT.by, в протоколе написано, что вечером 11 сентября, находясь рядом со зданием по улице Заславской, «имея умысел на неповиновение законному требованию должностного лица», а именно сотруднику Центрального РУВД Александровичу, на «неоднократное законное требование» выйти из машины и пройти в РУВД для разбирательства «по подозрению в совершении административного правонарушения» Кохно «категорически отказался это сделать» — при этом экс-ведущий хватался за кресло автомобиля и упирался ногами.

На заседании Кохно не стал отрицать вину.

«Мне кажется, протокол составлен верно», — сказал он. Пояснять ситуацию изданию экс-ведущий отказался.

Во время заседания выяснилось, что 11 сентября поступила информация о том, что 27 августа Кохно, возможно, совершил правонарушение по статье 23.34 КоАП. Поэтому его повезли в РУВД для разбирательства. Позже, пояснил ведущий, это подозрение не подтвердилось.

«В тот день я на митинги не ходил. Давайте напишем о другом. Сейчас мы ощущаем большую поддержку от белорусов, и хочется сказать всем спасибо»,— сказал он TUT.by.

Дмитрия Кохно задержали в Минске 2 сентября. Его жена опубликовала съемку, на которой видно, как вооруженные люди в экипировке задерживают телеведущего около его машины.

3 сентября суд назначил Кохно 10 суток ареста. Кохно обвиняли в том, что он участвовал в «несанкционированном шествии» 23 августа на проспекте Независимости, нес на плечах бело-красно-белый флаг и выкрикивал «Ведущие с народом». 12 сентября Кохно должны были отпустить, но вместо этого он пробыл под арестом до 12 часов дня 14 сентября.

Кохно — бывший ведущий ОНТ, раньше он вел на канале передачу «Удачи в придачу».