Минюст прекратил действие лицензии адвоката Юлии Леванчук

Минюст прекратил действие лицензии адвоката Брестской областной коллегии адвокатов Юлии Леванчук, передает корреспондент «Медиазоны». Среди подзащитных Леванчук — владелец цветочного магазина Максим Хорошин, который поступил в больницу из РУВД с травмами внутренних органов и мошонки.

Леванчук сказала, что не согласна с решением коллегии и планирует обжаловать его в судебном порядке.

«Они прекращают действие лицензии, после этого у меня есть срок на обжалование. До этого я еще буду являться членом Брестской областной коллегии адвокатов», — сказала она.

На вопрос журналистов о предъявленных ей претензиях Минюста, Леванчук сказала, что основанием для решения стала ее личная переписка с подругой. О ее содержании Леванчук предпочла не говорить до момента рассмотрения дела в суде.

Также сегодня в Минюсте рассматривают вопрос о прекращении действия лицензии адвоката Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко.

Позже пресс-служба Минюста опубликовала сообщение, в котором утверждает, что решение по вопросу о прекращении лицензии Леванчук было принято, поскольку она «допустила угрозы» в адрес следователя.

«Как стало известно Министерству юстиции, адвокат Брестской областной коллегии адвокатов Леванчук Ю.В. явилась инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи», — сказано в сообщении Минюста.

Обновлено в 15:54. Добавлено сообщение Минюста.