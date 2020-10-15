Баскетболистку Елену Левченко выпустили из изолятора на Окрестина, пишет TUT.by. Встречать ее приехали несколько десятков человек, но она позвонила своим родителям, и сказала, что сразу после суда ее увезли к подъезду домой.

Ранее утром Левченко не вышла на свободу после 15 суток заключения — ей продлили арест еще на 72 часа. Родителям баскетболистки сказали, что это сделано «по другому эпизоду».

Позже баскетболистку оштрафовали в суде Ленинского района за «участие в несанкционированном мероприятии» 20 сентября на 30 базовых величин по части 1 статьи 23.34 КоАП.