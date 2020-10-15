«Вясна»: в Барановичах милиция пришла с обыском к шестерым анархистам из‑за разбитого окна в здании прокуратуры

14 октября в Барановичах милиция провела обыски у шести активистов анархистского движения из-за разбитого окна в здании прокуратуры, пишет правозащитный центр «Вясна».

Утром 13 октября Следственный комитет опубликовал сообщение о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 339 УК из-за разбитого окна в здании местной прокуратуры.

«По данным следствия, вечером 12 октября неустановленные лица забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры. В результате противоправных действий было повреждено остекление окна», — писала пресс-служба СК.

По информации правозащитников, вечером 13 октября три машины милицейского спецтранспорта с сотрудниками ОМОНа приехали на встречу жителей района Боровки. Милиция переписала данные всех присутствующих, а двух человек отвезли в ГОВД.

Утром 14 октября, дополняет «Вясна», минимум у двух активистов анархистского движения по месту прописки прошли обыски по уголовному делу об особо злостном хулиганстве. У активиста Евгения Журавского изъяли системный блок компьютера, коробку с брошюрами, паспорт, три диска, две флешки и часы. Ранее Журавский отбывал 15 суток ареста после событий 9 августа за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП), уточняют правозащитники.

У еще одного неназванного активиста милиция изъяла телефон, ноутбук, флешку. Сами активисты не присутствовали при обыске, их статус по делу неизвестен.

Кроме того, добавляет «Вясна», милиция разыскивала активиста Павла Пипко, который 12 октября освободился после 12-суточного ареста. Также милиционеры пытались попасть в квартиру еще одного активиста, который уже больше месяца работает в другой стране.

Всего, по информации «Вясны», 14 октября обыски прошли у шести активистов анархистского движения.