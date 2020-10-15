Комиссия при Минюсте рекомендует прекратить действие лицензии адвоката Бабарико и Колесниковой

Квалификационная комиссия при Министерстве юстиции вынесла заключение о прекращении действия лицензии адвоката Александра Пыльченко, сообщает корреспондент «Медиазоны». Среди подзащитных Пыльченко — Виктор Бабарико и Мария Колесникова.

Адвокат Наталья Мацкевич пояснила «Медиазоне», что Пыльченко может осуществлять деятельность, пока не получит письменное решение министерства, в котором будет указано, с какого дня у адвоката прекращено действие лицензии.

Ранее Александр Пыльченко рассказал TUT.by, что Минюст поднял вопрос о лишении лицензии из-за его комментария TUT.by от 14 августа, в котором он разъяснял, как Генпрокуратура может реагировать на происходящее в стране.

«9-12 августа мы наблюдали какие-то невероятные вещи, люди просто не верили, что это белорусский ОМОН избивает людей — хотели верить, что это российский, никто не понимал, почему никто из надзорных органов не предпринимает никаких действий, не возбуждает уголовные дела по действиям сотрудников МВД, все были в шоке. В комментарии TUT.by я рассказал, что может делать Генпрокуратура, когда в стране происходят немыслимые вещи. Позже на госканале говорилось, что я чуть ли не экстремистские высказывания делаю и что моим словам будет дана правовая оценка», — рассказал Пыльченко.

В публикации TUT.by 14 августа адвокат разъяснил, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9-12 августа в РУВД и ИВС. Пыльченко сказал, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Он также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.

С 16 октября действие лизенции адвоката Александра Пыльченко прекращено, сообщил TUT.by.

Позже пресс-служба Минюста опубликовала сообщение, в котором указала, что основанием для решения комиссии стало то, что он «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к "блокированию и разоружению воинских подразделений"». По мнению Минюста, «заявления Пыльченко А.В. вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и не согласуются с процессуальными нормами».

В сообщении ведомства указано, что адвокат может общаться со СМИ на любые актуальные темы, «однако Правилами профессиональной этики адвоката установлено, что при предоставлении сведений в средства массовой информации адвокату следует использовать только достоверную информацию».

Днем комиссия рассмотрела вопрос о прекращении действия лицензии двух адвокатов, один из которых — Александр Пыльченко. Второму адвокату, Юлии Леванчук, комиссия Минюста прекратила действие лицензии.

Обновлено в 16:09. Добавлено сообщение Минюста.

Обновлено 17 октября в 15:28. Добавлена информация о прекращении лицензии Пыльченко.