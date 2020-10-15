Генпрокурор: в Беларуси после 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка

Начиная с 9 августа в Беларуси возбуждено более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка. Об этом генеральный прокурор Андрей Швед сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента «Белта».

«Что касается других заявлений граждан, то у нас правовое государство. Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему свое время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению», — сказал Швед.

Также генпрокурор сказал, что в стране отмечается «радикализация протестных настроений».

«Совместно с правоохранительными органами принимаются самые решительные меры, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан и других лиц. К примеру, речь идет о фактах блокирования дорог, в первую очередь в столице. Прокуроры ориентированы на то, чтобы максимально повысить оперативность задержания таких людей, в каждом случае немедленно возбуждать уголовные дела и решать вопрос о заключении нарушителя под стражу. Эти лица должны понимать, что будет необратимость закона: если первый раз не задержали, то это не значит, что в последующем ты не будешь привлечен к ответственности», — добавил генпрокурор. По его словам, гособвинители по этим и другим делам о нарушении общественного порядка будут просить суд назначать максимальные меры наказания.