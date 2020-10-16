МВД России подтвердило, что Тихановскую объявили в розыск по делу о призывах к захвату власти в Беларуси

Беларусь объявила бывшую кандидатку в президенты от оппозиции Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск по делу о призывах к захвату государственной власти (часть 3 статьи 361 УК), передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

Ранее Baza без указания источника сообщала, что Тихановскую объявили в розыск именно по этой статье.

Имя Тихановской появилось в базе данных на прошлой неделе, 7 октября. У Беларуси и России единая розыскная база. В МВД уточнили, что в России против Тихановской никаких дел не возбуждалось, а в розыск она объявлена в соответствии с договором о помощи между Москвой и Минском.