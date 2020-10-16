Сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Бокуна после 25 суток осудили еще на 15

Сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна, которого ранее арестовали на 25 суток, осудили еще на 15, пишет TUT.by.

16 октября Бокун должен был выйти на свободу. Участники стачки приехали встречать сопредседателя к изоляторю в Узде, но так его и не дождались, пишет телеграм-канал стачкома.

Бокуна отвезли в Солигорский РОВД. Позже стало известно, что он получил еще 15 суток — на него составили два протокола за участие в несанкционированной массовой акции 26 и 30 августа, сообщает TUT.by.