«Мы гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное» — начальник ГУБОПиК о протестующих

Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков пригрозил применить огнестрельное оружие в отношении протестующих. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», на которое обратил внимание TUT.by.

«Я видел все выборы, все протестные массы, которые были в 2001, 2006, и 2010, и 2015 годах. Таких аморальных, циничных лиц, которые участвуют в этом движении, я никогда не встречал. Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим. Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, защитить простых людей, тех детей, что растут, чтобы они не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных острокопытных мы с улицы уберем. Любой, кто подымет только руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие».

Кроме того, Карпенков сравнил участников протестов с бандитами.

«Солдаты цветной революции, змагары. По-настоящему настоящих мужиков, которые любят свою родину, их там нет. Лучшее их сравнение — организованные преступные группы по принципу 90-х годов, они хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей, подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которым обещает щедро Тихановская всех наделить. Они хотят заработать деньги».

6 сентября во время Марша единства Карпенкова заметили среди силовиков, которые разбивали витрину кафе O’Petit на Немиге, в котором находились протестующие.