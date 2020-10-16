Россиянку, которая живет в Австралии и устраивает акции солидарности с беларусами, вызвали в РУВД Минска

Россиянку Майю Корсик, которая пять лет живет в Австралии и устраивала в Сиднее акции солидарности с беларусами, вызвали в Партизанское РУВД Минска за участие в несогласованных акциях (часть 1 статьи 23.34 КоАП), сообщила сама девушка в инстаграме.

Повестка с вызовом в РУВД пришла родственникам Корсик. Милиция требует прийти в 12:00 19 октября.

Корсик отметила, что уже три года не была в Беларуси. С августа она устраивала несколько акций в Сиднее в поддержку протестующих беларусов.