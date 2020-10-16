Россиянку, которая живет в Австралии и устраивает акции солидарности с беларусами, вызвали в РУВД Минска
Россиянку, которая живет в Австралии и устраивает акции солидарности с беларусами, вызвали в РУВД Минска
16 октября 2020, 12:48
2 166
 
 
 
 
 

Россиянку Майю Корсик, которая пять лет живет в Австралии и устраивала в Сиднее акции солидарности с беларусами, вызвали в Партизанское РУВД Минска за участие в несогласованных акциях (часть 1 статьи 23.34 КоАП), сообщила сама девушка в инстаграме.

Повестка с вызовом в РУВД пришла родственникам Корсик. Милиция требует прийти в 12:00 19 октября.

Корсик отметила, что уже три года не была в Беларуси. С августа она устраивала несколько акций в Сиднее в поддержку протестующих беларусов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наши невероятные белорусы. Встретиться с вами за тысячи километров от дома, поделиться своими переживаниями, поддержать друг друга. Это было очень нужно всем нам! Спасибо, что пришли. Спасибо, что пели вместе, что вместе молчали о погибших, спасибо за разговор по душам. До встречи через неделю, будь то для продолжения выражения солидарности или для праздника справедливости. Жыве Беларусь! #lovenotfear #жывебеларусь

Публикация от Mayya Korsik (@wattlefc)

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей