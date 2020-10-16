Суд приговорил к двум годам колонии велосипедиста, которого задержали в день велопробега солидарности

Суд Центрального района Минска приговорил велосипедиста Андрея, которого задержали 7 августа, к двум годам колонии общего режима, пишет TUT.by.

Как сообщает издание, на заседании сообщили, что Андрея задержали, когда он нарушил правила дорожного движения: на велосипеде не было зеркала заднего вида и звукового сигнала. Сотрудники ГАИ потребовали остановиться, но велосипедист объехал милиционера и попытался скрыться. При задержании Андрей упирался, пытался вырваться, боролся с милиционерами.

На суде было озвучено, что потерпевшим Ш. и М. велосипедист нанес не менее одного удара рукой по голове, наносил им побои и причинял физическую боль, одного из милиционеров хватал за шею и сдавливал ее руками. Травмы пострадавших не повлекли расстройство здоровья. Андрей разорвал одному из сотрудников форменную рубашку и брюки.

Задержание Андрея попало на видео, которое опубликовал телеграм-канал Nexta, пишет TUT.by.

Суд признал Андрея виновным в сопротивлении сотрудникам милиции при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия, и приговорил к двум годам колонии общего режима.

Адвокат велосипедиста рассказал TUT.by, что обжалует приговор.

7 августа в Минске проходил велопробег солидарности. По данным правозащитного центра «Вясна», в тот день задержали минимум десять человек.