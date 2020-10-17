В Минске задерживают участников студенческого марша; задержаны несколько журналистов

На улице Козлова в Минске милиция задержала нескольких участников студенческого марша, передает РИА «Новости».
По оценкам корреспондента агенства, задержано более 10 участников. Также задержан фотокорреспондент БелаПАН Вадим Замировский. Позже стало известно о задержании журналиста РИА «Новости», вскоре его отпустили после проверки документов; видеооператора БелаПАН Всеволода Зарубина, журналистки Onliner Дарьи Спевак.
По данным правозащитного центра «Вясна» на 15:10, во время студенческого марша задержан как минимум 21 человек.
Обновлено в 13:34. Добавлена информация о задержании журналистов.
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