В Минске задерживают участников студенческого марша; задержаны несколько журналистов

На улице Козлова в Минске милиция задержала нескольких участников студенческого марша, передает РИА «Новости».

По оценкам корреспондента агенства, задержано более 10 участников. Также задержан фотокорреспондент БелаПАН Вадим Замировский. Позже стало известно о задержании журналиста РИА «Новости», вскоре его отпустили после проверки документов; видеооператора БелаПАН Всеволода Зарубина, журналистки Onliner Дарьи Спевак.

По данным правозащитного центра «Вясна» на 15:10, во время студенческого марша задержан как минимум 21 человек.

Обновлено в 13:34. Добавлена информация о задержании журналистов.