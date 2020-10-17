Против журналистов, задержанных на марше студентов, начали административный процесс

В Минске против журналистов, задержанных во время студенческого марша, начат административный процесс. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, пишет TUT.by.

По информации Onliner, Дарья Спевак находится в Октябрьском РУВД. С того момента, когда ее задержали на пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова, прошло уже более трех часов.

Фотокорреспондента TUT.by и БелаПАН Вадима Замировского обвиняют по двум административным статьям — участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям должностного лица. Об этом TUT.by сообщила его адвокат.

Ранее во время студенческого марша милиция задержала фотокорреспондента БелаПАН Вадима Замировского, видеооператора БелаПАН Всеволода Зарубина и журналистку Onliner Дарью Спевак. Милиция также задерживала журналиста РИА «Новости» — его отпустили после проверки документов.

Обновлено в 17:06. Добавлена информация Onliner о местонахождении журналистки Дарьи Спевак.

Обновлено в 18:24. Добавлена информация TUT.by об административных статьях, по которым обвиняют фотокорреспондента Вадима Замировского.