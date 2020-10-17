Журналистов, задержанных во время работы на студенческой акции протеста, доставили на Окрестина

Милиция доставила фотокорреспондента TUT.by и БелаПАН Вадима Замировского, видеооператора БелаПАН Всеволода Зарубина и журналистку Onliner Дарью Спевак, задержанных во время освещения студенческой акции протеста в Минске, на Окрестина, сообщает TUT.by.

По сообщению Onliner, к задержанным журналистам не пустили адвоката, сославшись на ситуацию с коронавирусом.

Ранее днем милиция задержала фотокорреспондента TUT.by БелаПАН Вадима Замировского, видеооператора БелаПАН Всеволода Зарубина и журналистку Onliner Дарью Спевак. Позже против них начали административный процесс. Адвокат Вадима Замировского рассказала, что его обвиняют по двум административным статьям — участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям должностного лица.

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