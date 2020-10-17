TUT.by: взятый под стражу адвокат Марии Колесниковой Илья Салей находится дома

Адвокат члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой Илья Салей, находящийся под стражей по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, находится дома, пишет TUT.by со ссылкой на соседей Салея и информированные источники.

По словам жителей дома, в котором живет Салей, адвокат приехал домой около 19.00 вечера пятницы в сопровождении родителей. Уже после 23.00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они у квартиры и сегодня днем.

9 сентября Илью Салея задержали, а у него дома провели обыск. 10 сентября его арестовали по делу о призывах к захвату власти и перевели из изолятора на Окрестина в СИЗО-1 на Володарского. 12 сентября Салея взяли под стражу на два месяца.