МВД отчиталось о задержании более 50 человек на субботних акциях протеста по всей стране

В разных городах Беларуси 17 октября за участие в акциях протеста задержали более 50 человек, сообщает МВД.

В Минске на студенческом шествии от здания МГЛУ были задержаны 43 человека. В целом по всей стране «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» задержали 58 человек.

«Отмечались также хаотичные "прогулки" групп женщин с цветами от ЦУМа до ГУМа, однако данное мероприятие, несмотря на активное его анонсирование некоторыми интернет-источниками, поддержки среди населения не нашло и продолжалось незначительное время», — считают в ведомстве.

Среди задержанных вчера на студенческом марше в Минске оказались трое журналистов — корреспондентка Onliner Дарья Спевак, фотограф TUT.by и БелаПАН Вадим Замировский и видеооператор БелаПАН Всеволод Зарубин. Их поместили до суда в центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Исправлено в 12:05. Сначала ошибочно говорилось о сотне задержанных.