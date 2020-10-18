Рассказавший об избиении в РУВД владелец цветочного магазина уехал из Беларуси на реабилитацию

Рассказавший об избиении в РУВД владелец цветочного магазина Максим Хорошин уехал из Беларуси на реабилитацию. Видео опубликовано в его инстаграме.

«Я забрал свою семью и уехал на несколько недель в одну из стран прибалтики на восстановление. <…> Я обязательно вернусь и еще буду привозить вам букеты и буду вас радовать», — сказал Максим Хорошин в своем обращении.

Максим Хорошин — совладелец цветочного магазина «Первый цветной». Как рассказала его супруга, он дарил цветы женщинам во время их акций протеста и сам участвовал в мирных маршах. Видео с его задержанием появилось в фейсбуке у писателя Саши Филипенко.