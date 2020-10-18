СК возбудил уголовное дело против минчанки, укравшей радиостанцию силовика во время задержания протестующего

Следственный комитет возбудил уголовное дело о краже (часть 1 статьи 205 УК) в отношении 37-летней жительницы Минска, которая украла радиостанцию силовика, когда тот задерживал протестующего, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел во время протестов из-за необъявленной инаугурации Александра Лукашенко на должность президента страны.

Сама задержанная отмечала, что подняла радиостанцию с земли и не слышала требований милиционера вернуть ее: «Я не выхватывала, я подняла с пола».