В Гомеле журналиста «Сильных новостей» после 15 суток ареста не выпустили из ИВС из‑за нового административного дела

В Гомеле журналиста «Сильных новостей» Дениса Якштаса после 15 суток ареста не освободили из изолятора из-за нового административного дела, сообщают «Сильные новости». Журналист останется в ИВС до суда.

Якштаса задержали 3 октября по делу о нарушении правил проведения массового мероприятия (статья 23.34 КоАП) за участие в акции протеста 27 сентября. При этом Якштас присутствовал на акции как журналист, но его все равно осудили. Что стало поводом для нового дела, не уточняется.

3 октября также была задержана главный редактор «Сильных новостей» Анна Якштас, а на следующий день — видеокорреспондентка издания Надежда Пужинская. Якштас оштрафовали на 540 рублей за ту же акцию, а Пужинскую арестовали на 14 суток.

Кроме того, 5 октября в редакции «Сильных новостей» прошел обыск. Силовики изъяли два ноутбука, несколько телефонов, в том числе личные, и несколько флеш-карт.