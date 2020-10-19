Задержанных на воскресном марше журналистов осудили на 15 суток

Суд Октябрьского района арестовал журналиста газеты «Белорусы и рынок» Артема Майорова на 15 суток, сообщает «Еврорадио».

Судья Елена Живица признала журналиста виновным в участии в несанкционированном мероприятии (статья 23.34 КоАП) и в неповиновении требованию милиционера (статья 23.4 КоАП). Спустя меньше часа такое же наказание по тем же статьям суд вынес журналисту телеканала «Белсат» Алесю Любенчуку.

Майорова задержали в воскресенье, 19 октября, возле стадиона «Динамо» на «партизанском марше» в то время, когда он выполнял свои профессиональные обязанности.